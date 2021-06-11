Малькевич о цифровизации выборов: «В этой сфере мы опередили многие страны мира»

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в избирательный процесс, опережая в этой сфере другие развитые государства. Такое мнение во время форума избирателей «Мой голос» высказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Спикер также отметил, что Татарстан является традиционной площадкой для тестирования различных инноваций, не стала исключением и сфера выборов.

«Мы живем в эпоху цифровизации, и игнорировать запрос избирателей на внедрение удобных цифровых сервисов мы не можем», — подчеркнул Малькевич.

Вместе с тем он констатировал, что в обществе всё еще существует запрос на традиционные пути голосования, сложившееся за последние десятилетия. Однако цифровые тренды реализации избирательных прав неизбежно приходят им на смену с учетом вхождения во взрослую жизнь молодого поколения россиян.

«Для многих сегодня голосование — это удобный сервис. Тестирование цифрового голосования показало, что это просто, удобно и безопасно. Это уже не будущее, а наше настоящее, в котором мы опережаем многие развитые страны. Данное направление нужно развивать, но не в ущерб традиционным формам голосования», — заключил эксперт.