Малькевич назвал примером украинского «фейкомётства» слухи о выходе Татарстана из РФ

Слухи о возможном выходе из состава России национальных республик, в том числе Татарстана, являются ярким примером информационной войны, которую развернули против нашей страны спецслужбы Украины при поддержке стран Запада. Такое мнение выразил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

«Со ссылкой на некие татарстанские телеграм-каналы говорится, что Президент РТ Рустам Минниханов находится… под домашним арестом. Якобы причина тому — попытка Татарстана выйти из состава России», — написал Малькевич в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что подобная дезинформация распространяется и на площадке YouTube.

«Очередной пример украинского фейкомётства, направленного на дестабилизацию внутренней обстановки в России... Содержание этой „экспертной“ дискуссии — выдумки чистой воды. Тему отделения Татарстана от РФ с начала военной спецоперации вообще активно продвигают не только ресурсы, признанные иноагентами, но и украинские пропагандисты всех мастей», — подчеркнул Малькевич.