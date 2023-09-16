Малькевич: Киев в Херсонской области перейдет к тактике выжженой земли

Внештатный советник временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Александр Малькевич заявил, что Киев планирует использовать тактику выжженной земли на той части Херсонщины, которая остается под контролем ВСУ. Об этом передает РИА Новости.

«Есть полное ощущение, что люди, принимающие решения на Украине, понимают, что в обозримом будущем Херсон придется возвращать, – объяснил собеседник, – соответственно, будет взята тактика выжженной земли».

Малькевич посчитал, что украинские власти эвакуируют людей с правого берега Днепра только из-за злого умысла. Он рассказал, что местных жителей «выбрасывают из домов и отправляют вглубь страны» для того, чтобы использовать опустевшие территории в военных целях. Ранее назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что из 31 населенного пункта эвакуируют семьи с детьми.

Херсонская область присоединилась к России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть территории, включая Херсон, с ноября находится под контролем ВСУ.