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Малиновый звон и джаз-вечера: чем Казанский Кремль будет завлекать гостей летом
Территория Казанского Кремля заметно похорошела – в нем появились новые общественные пространства, где все чаще проходят фестивали. Администрация музея хочет, чтобы он был популярен не только у туристов, но и горожан. Что для этого еще планируется сделать – в материале «Татар-информа».
«Жителей Казани трудно чем-то удивить»
Двор здания Присутственных мест в Казанском Кремле получил новую жизнь. К лету он превратился в общественное пространство с искусственным прудом, зрительскими местами, газонами из полевых трав, летними кафе, зонтиками от солнца и сценой для праздничных мероприятий.
Как дальше будет меняться территория, обсудили на дискуссии во дворе Присутственных мест. Директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов считает, что это место должно стать притягательным в первую очередь для жителей Казани, а не только для туристов. Для этого здесь постоянно проводят различные мероприятия и фестивали.
«Есть небольшая сложность в том, что, начиная с Универсиады 2013 года, в Казани постоянно проходят крупные мероприятия и из-за этого жителей города трудно чем-то удивить. Но, несмотря на это, горожане все чаще приходят в Кремль на выставки и фестивали», – сказал Рахимов
Здесь, например, провели фотовыставку под открытым небом «Следы». В ней собраны фотографии и воспоминания казанцев о том, какой эта территория была еще несколько десятилетий назад. Также, в музее-заповеднике прошел фестиваль «Сияние Кремля».
«Туристы приходили, фотографировались на фоне Кул Шариф и уходили»
Ильнур Рахимов отметил, что курс на модернизацию Казанский Кремль взял около пяти лет назад: в нем все чаще проходят фестивали, появляются новые общественные пространства, в связи с чем территория музея-заповедника привлекает все больше горожан.
Эксперты единогласно заявили, что если раньше Кремль был сосредоточением государственных учреждений, то сейчас он носит культурно-досуговый формат.
«Существенные изменения начались больше 5 лет назад, но, возможно, в последние 2-3 года они ускорились, во многом благодаря вниманию Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Кремль – один из объектов, который перенасыщен вниманием, отчего иногда бывает сложновато работать, однако это помогает быстро меняться к лучшему», – рассказал Рахимов.
По его словам, огромный вклад в развитие туризма внесли несколько точек общественного питания на территории Кремля.
«Раньше туристы и жители города, грубо говоря, приходили, фотографировались на фоне Кул Шариф и уходили. Теперь же у них меняется маршрут. Пока они задерживаются на обед, у гостей появляется время посмотреть по сторонам и, может быть, сходить еще куда-то. Без этого люди продолжали бы насквозь проходить и уходить», – считает Рахимов.
Сейчас первый этаж здания присутственных мест полностью отдан под заведения общественного питания. Всего их пять, причем представлены разные ценовые категории. Таким образом, у гостей музея заповедника есть возможность как быстро перекусить во время экскурсии, так и посидеть вечером пару часов, наслаждаясь национальной кухней Татарстана.
«Можно будет вновь наблюдать малиновый звон»
В августе планируется завершить реконструкцию Спасской башни и наконец-то откроется доступ к ней. Внутри появится небольшой музей, также можно будет зайти в саму башню.
Спустя почти 30 лет будет воссоздан малиновый звон – когда башня при бое курантов изнутри подсвечивается розовым цветом.
«Я думаю, многие помнят, что он перестал действовать еще в середине 90-х годов, но мы к нему вернемся и вновь малиновый звон можно будет наблюдать ежедневно по вечерам», – заявил Ильнур Рахимов.
Кроме того, с середины июля во дворе Присутственных мест пройдет серия из шести джаз-концертов. Директор музея заповедника поделился, что мероприятия будут платными и на время концертов весь двор или его половина, в зависимости от наполнения, будут закрыты для свободного посещения.
Рахимов добавил, что любое сообщество или организация города может обратиться к администрации музея-заповедника и предложить какие-то свои идеи и мероприятия на территории Казанского Кремля. Для этого можно написать письмо на сайте, однако директор музея-заповедника рекомендовал воспользоваться социальными сетями.
Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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