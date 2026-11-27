Фото: olympics.com

Олимпийский чемпион в командном турнире, трехкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин установил новый мировой рекорд по баллам за короткую программу.

Это произошло на этапе Гран-при ISU в Токио (Япония).

За выступление Малинин получил 114,81 балла и с большим отрывом от соперников стал лидером после первого дня соревнований.

Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю США Нэйтану Чену — он показал наивысший балл за короткую программу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, набрав 113,97 балла.

С произвольной программой Малинин выступит в Токио в субботу, 28 ноября.