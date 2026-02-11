news_header_top
Малинин: «Быть фаворитом - это одно, а заслужить золото под давлением - совсем другое»

Фото: Team USA

Олимпийский чемпион-2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию Илья Малинин оценил свои перспективы на звание фаворита турнира на Олимпиаде-2026.

«Я выступаю в качестве фаворита, но быть фаворитом – это одно, а заслужить золото под давлением – совсем другое. Конечно, я не воспринимаю это как должное, мне ещё предстоит поработать над произвольной программой», – приводит слова Малинина Golden Skate.

В рамках командного турнира по фигурному катанию Илья Малинин принес победу сборной США, исполнив сложный элемент (сальто назад) во время своего проката. В результате чего команда Японии уступила США в один балл. По итогам личного турнира в короткой программе среди мужчин-одиночников Малинин лидирует с 108,16 баллами.

Произвольная программа по фигурному катанию в рамках ОИ-26 пройдет 13 февраля. Также в этот день выступит российский фигурист Петр Гуменник, занявший 12-е место из 29-ти по итогам своего проката и прошедший в следующий этап соревнований.

Зимние Олимпийские игры-2026 по фигурному катанию проходят в Милане с 6 по 19 февраля.

#фигурное катание #Олимпийские игры
