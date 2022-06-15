Маленького мальчика без взрослых нашли накануне вечером на улице в Нижнекамске

Как стало известно «Татар-информу», во вторник, 14 июня, поздно вечером в Нижнекамске на улице Табеева местные жители нашли 7-летнего мальчика, который стоял один рядом с подъездом.

Ребенка забрали полицейские. В скором времени они установили его мать. Помимо мальчика, у нее было еще трое детей, семья считается неблагополучной. На нее составили административный протокол.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало проверку после случившегося.

Прокурору Нижнекамска поручено проверить информацию на предмет исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также ведомство оценит работу органов системы профилактики.