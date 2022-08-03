«Здание с большим сердцем»: в татарской школе казахстанского Семея учатся 250 школьников

Около 250 казахстанских школьников изучают татарский язык, музыку и декоративно-прикладное искусство в татарской школе искусств Семея. Об этом рассказала сегодня руководитель медиацентра Казахстанского конгресса татар и башкир Казахстана Дилянур Ахунжанова за круглым столом с делегацией татар из Казахстана в агентстве «Татмедиа».

«Школа отмечает в этом году 30-летие. Она уникальна тем, что люди разных национальностей изучают в ней татарскую музыку, декоративно-прикладное искусство, хореографию, выступают во многих городах и странах, участвуют в международных конкурсах, занимают большое количество призовых мест», – сообщила она.

Основателем школы стал профессиональный музыкант, баянист, педагог, композитор-песенник и руководитель татарских народных ансамблей Габдулхак Ахунжанов.

Сначала учебное заведение располагалось в старинном здании на территории детского сада. Полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев пояснил, что школу могли «похоронить как бренд», включив ее в состав какого-либо большого здания. Поэтому стал актуальным вопрос покупки отдельного помещения, и Республика Татарстан приобрела в Семее бывшее здание библиотеки.

«Мы говорим, что это было маленькое здание с большим сердцем. В прошлом году Президент РТ Рустам Минниханов подарил Казахстану, Семее новое здание», – добавила Ахунжанова.

Сейчас школа занимает большое здание. В ней учатся дети разных национальностей – казахи, русские, армяне. Они учат песни разных народов, в том числе татарские и казахские.

Сама Дилянур Ахунжанова закончила аспирантуру Казанского федерального университета. Сейчас она живет и работает в Казахстане, готовит диссертацию на тему языка татар в Восточно-Казахстанской области. С января этого года проводит языковые курсы в татарской школе искусств Семея, ведет татарский клуб и языковые онлайн-курсы.