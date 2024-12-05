Маленьким пациентам ДРКБ Татарстана подарили 200 коробок с игрушками

Сегодня завершается ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Коробка Храбрости». В последний день акции подарки вручили маленьким пациентам Детской республиканской клинической больницы.

Детям передали 200 коробок с игрушками, наборами для творчества, книгами и развивающими раскрасками. Важно, что с каждым годом все больше татарстанцев присоединяется к доброму начинанию. В этом году по всей республике было собрано больше пяти тысяч игрушек.

В акции приняли активное участие депутаты Государственного Совета Республики Татарстан. Они не только самостоятельно вручили ребятам необходимые вещи, но и подключили к акции свои коллективы. Так, профсоюзные первичные организации организовали свой собственный сбор.

«Коробки храбрости» стояли в местных отделениях партии, магазинах, в офисах дружественных некоммерческих организаций. Все собранные в муниципалитетах вещи передали в районные детские больницы и детские отделения медучреждений.

«Выражаем огромную благодарность каждому татарстанцу за участие в акции "Коробка Храбрости". Ваш вклад в общее доброе дело неоценим и важен для маленьких пациентов. Каждый день, проходя лечение, ребенок испытывает большой стресс эмоциональный и физический, наша задача – помочь ребятам перенести лечение с ноткой позитива», – заявила председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Светлана Захарова.

Она подчеркнула, что игрушки из «Коробки храбрости» станут желанным подарком, который сделает каждого ребенка немного смелее.

«Игрушки и другие приятные мелочи обязательно поднимут настроение детям, отвлекут их от переживаний и подарят моменты счастья даже в такой непростой период их жизни. Чем больше внимания мы будет уделять нашим пациентам, тем легче и быстрее они пойдут на поправку», – прокомментировал депутат Госсовета РТ, главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов.

Руководитель профсоюза ДРКБ Люция Галиева рассказала, что акция принесла много радости не только детям, но и их родителям.

«Любое доброе дело возвращается вдвойне. Самые простые вещи могут подарить детям радость и надежду, и в наших силах сделать для них мир добрее и светлее», – подчеркнула она.

Проект реализуется «Единой Россией» и сторонниками партии уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране. Инициатива направлена на поддержку детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях.