«Маленький подарок на новый год»: Минниханов передал 50 авто учреждениям культуры РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии передачи 50 автомобилей учреждениям культуры республики. Он поздравил представителей отрасли с наступающим Новым годом и пожелал легкой дороги.

Фото: © Владимир Васильев

«Благодарю вас за хороший труд. Эти машины на местах очень нужны. Счастливого пути. Пусть это будет вам маленьким подарком перед Новым годом», — обратился к собравшимся работникам культурной сферы Рустам Минниханов.

Всего учреждениям было передано 50 отечественных автомобилей, сертификат вручила министр культуры РТ Ирада Аюпова. С ответным словом к Раису Татарстана обратилась начальник отдела культуры исполкома Рыбно-Слободского района республики Лилия Каримуллина.

Фото: © Владимир Васильев

«От имени всех коллег выражаю огромную благодарность за внимание и уважение к культуре и за этот подарок. Уверяем вас, что в последующие дни с большей силой будем служить ради развития культуры в нашей любимой республике», — пообещала она.

После завершения церемонии Рустам Минниханов направился на Совет по межнациональным и межконфессиональным вопросам, заседание которого началось в Национальной библиотеке РТ. Там же он посетил выставку народно-художественных промыслов и посмотрел мини-спектакль, поставленный детьми.