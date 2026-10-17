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Взгляд 17 октября 2026

«Маленький человек на большом турнире»: журналист «Татар-информа» выступил на ЧМ

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«В вопросах единоборств я бы назвал себя профессиональным любителем»
Кирилл Гумиров
Корреспондент «Татар-информа»

Мой путь в единоборствах начался с секции вольной борьбы, в которой я прозанимался заметную часть своего подросткового возраста. Борьба мне нравилась, но, как это часто бывает со спортсменами, я заскучал. Методичное повторение одних и тех же движений в одном и том же месте длительное время, поверьте, может заставить заскучать. И я решил попробовать себя в чем-то новом.

Так я попал на соседний ковер в том же Дворце единоборств «Ак Барс», где занимались уже не вольной борьбой, а самбо под началом замечательного тренера Ильдара Салахова. Работа с курткой, болевые приемы, интересные броски – все это было как глоток свежего воздуха. Так прошло еще несколько лет. Самбо мне по-прежнему очень нравится. Я даже выступаю иногда на соревнованиях. И вот недавно мой знакомый, профессиональный самбист, кандидат в мастера спорта, высказал интересную мысль по этому поводу.

«Вот мы тренируемся, соревнуемся с другими спортсменами, но мы с ними, по сути, вообще в разных условиях. Мы с тобой каждый день ходим на работу, тратим много времени на бытовые дела. А кто-то тренируется по два раза в день и в целом занимается только спортом. Были бы соревнования такие для не слишком спортивных людей, для заводчан, офисных работников», – сказал мне товарищ на одной из тренировок.

Мысль была интересная, в чем-то злободневная. Последние несколько лет я принимал участие в республиканских соревнованиях по самбо. И последние два выступления были для меня не самыми триумфальными. Оба раза я сразу попадал на мастеров спорта и довольно быстро проигрывал. Так уж выходит, что конкуренция в этом виде спорта очень высокая.

Так что в вопросах единоборств я бы назвал себя профессиональным любителем. Это то, что мне нравится и чем я занимаюсь давно, но регалий – никаких. Только удовольствие от тренировок. И мне нравится пробовать что-то новое.

И вот недавно я познакомился с бразильским джиу-джитсу (BJJ). Для меня это стало большим открытием. Это было чем-то новым, даже в отношении испытываемой нагрузки. Если другие виды борьбы больше про взрывную силу, про умение быстро высвободить всё, что есть в запасе, в один сильный прием и последующее действие, то в BJJ все совсем не так. Ощущение, скорее, как от очень сложного статического напряжения. Пять минут напряженной, сложной работы. Я бы сравнил это с плаванием на скорость в бассейне, в котором вместо воды что-то более вязкое.

Прозанимавшись около четырех месяцев, я получил от тренера предложение принять участие в чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу – TWW BJJ World Open Championship 2026. Несмотря на то что у меня был замечательный тренер Айнур Иксанов, должного уровня подготовки я не ощущал. Но желание выступить было сильнее. Так маленький человек зарегистрировался на очень большой турнир.

Первое, что хочется сказать, – размах турнира был грандиозный. Проводился он все в том же Дворце единоборств «Ак Барс». Красивые декорации, светомузыка, более тысячи участников из разных стран – все это внушало какой-то благоговейный ужас. Я даже ненадолго поймал тот мандраж, который когда-то испытывал на своих первых соревнованиях.

Взвешивание было назначено на вечер 10 октября. Выступать я должен был в весовой категории 90 кг. То есть должен был куда-то деть 5 кг собственного веса. Я «сушился». Последние двое суток уже просто голодал, так как расписанная диета ожидаемых результатов не принесла. Так, обессиленный и обезвоженный, я добрался до весов. Они показали 89,5 кг.

Уже на следующий день в 9 утра начались схватки. Первого своего соперника я запомнил хорошо – проиграл ему первую схватку в обоих форматах бразильского джиу-джитсу – в кимоно (ги) и без кимоно (ноу ги). Оба раза 17-летний Иван Пурисов победил меня безоговорочно. Особо жестоко он обошелся со мной в ноу ги. В какой-то момент схватки мы оказались в интересном положении обоюдного болевого. Мы зеркально схватились за ноги: он за мою, я за его. Иван оказался быстрее, и вскоре я услышал влажный хруст, а чуть позже почувствовал сильную боль в районе ахиллова сухожилия.

Этот турнир по-настоящему открыл мне глаза на бразильское джиу-джитсу. Для меня он стал даже какой-то отдушиной. Даже проигрывая, я не чувствовал себя так, как обычно на соревнованиях. Борьба была более-менее равной и интересной. Все из-за поясной системы. Также понравилось, что у младших поясов запрещено выполнять некоторые болевые приемы, что помогает снизить травмоопасность.

Иными словами, я бы порекомендовал вам этот вид спорта вне зависимости от вашего пола, возраста или рода деятельности. Если где-то и существует вид спорта, где «никогда не поздно начать», то это, наверное, бразильское джиу-джитсу. Здесь можно выступить на чемпионате мира, даже если вы журналист с ожирением, ведущий сидячий образ жизни.

Фотографии предоставлены автором

Кирилл Гумиров – корреспондент отдела происшествий и криминала «Татар-информа». В детстве был благовоспитанным мальчиком. Но начал писать фельетоны. Связался с журналистикой и покатился. Характер мягкий, не женат.
#спорт #соревнования по джиу-джитсу #личное мнение
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