Маленькие путешествия вместо большой жизни «на потом»

Не стоит откладывать впечатления до отпуска, больших денег и идеальных обстоятельств Эльза Кузнецова Редактор «Татар-информа»

Не всегда нужно ждать отпуска, чтобы отправиться в путешествие. Иногда достаточно двух-трех свободных дней, билета на поезд и желания сменить обстановку. Мы съездили из Казани в Москву и Подмосковье и убедились: даже короткая поездка может подарить массу впечатлений. А вариантов для такого мини-путешествия рядом с Казанью немало.

Не нужно уезжать далеко и надолго, чтобы получить новые впечатления

Мы часто говорим себе: вот будет отпуск – поедем куда-нибудь. Появится больше денег – устроим настоящее путешествие. Дети подрастут – станет проще. Закончится рабочий аврал – обязательно выберемся.

Но жизнь не всегда подстраивается под наши планы. Работы меньше не становится, у детей появляются новые занятия, а свободные даты в семейном календаре никак не совпадают. Так проходят месяцы, иногда годы. И однажды понимаешь: для маленького приключения вовсе не обязательно ждать идеального момента. Иногда достаточно двух-трех свободных дней, билета на поезд и желания сменить привычную картинку за окном.

Порой две ночи в другом городе дают больше ощущения отдыха, чем целая неделя дома. Главное – решиться и не откладывать жизнь на потом.

Как все успеть и не брать большой отпуск

На осенние каникулы мы всей семьей решили выбраться в Москву, чтобы встретиться с друзьями. Давно не виделись, соскучились. Но у взрослых работа и свои заботы, а дети в Москве учатся по триместрам, в Казани – по четвертям. В итоге в наших календарях совпали всего три свободных дня – пятница, суббота и воскресенье. Признаюсь, ради этой поездки на пятницу пришлось взять «детский день».

Поезд из Казани отправлялся в четверг примерно в десять вечера. Значит, подготовить все к путешествию нужно было заранее: четверг, как ни крути, оставался рабочим днем. После работы – домой, собрать вещи и забежать в магазин за чем-нибудь вкусным, чтобы похрустеть в дороге. Впрочем, если вы не любитель ночных перекусов, можно взять с собой книжку или просто настроиться на крепкий сон в поезде.

И вот что меня действительно удивило: свободных мест в вагоне не оказалось совсем! Ехали дети и взрослые, спортсмены и музыканты – настоящий пассажирский аншлаг. Похоже, идея провести несколько дней вне дома пришла в голову не только нам.

После проверки документов, размещения вещей и привычной вечерней возни с постельным бельем вагон постепенно затих. Впереди была ночь в дороге, а утром – Москва.

Поезд прибывает в столицу примерно в 9:30.

Встречай, Москва!

Даже если вы бывали здесь много раз, всегда можно придумать новый маршрут. В этот раз нам повезло с погодой: день выдался солнечным и теплым, поэтому решили как можно больше времени провести на свежем воздухе.

Первым пунктом стали Воробьевы горы. Отсюда открываются красивые виды на столицу, а еще можно прокатиться на канатной дороге – московском фуникулере. Мы решили спуститься до станции «Лужники». Билет в одну сторону стоил 800 рублей для взрослого и 600 рублей для ребенка.

Уже внизу, у Москва-реки, обратили внимание на речные трамвайчики. Москвичи называют их «синичками». Название пошло от первого судна – «Синичка», которое выбрали сами жители столицы в проекте «Активный гражданин».

Эти электросуда – не просто прогулочный транспорт, а полноценная часть городской транспортной системы. Они работают круглый год, могут передвигаться даже в мелкобитом льду толщиной до 20 сантиметров, не шумят и не загрязняют воздух выхлопами. Внутри – мягкие кресла, большие панорамные окна, кондиционер летом, отопление зимой и Wi-Fi.

Мы решили воспользоваться такой возможностью и отправились от причала «Лужники» до «Киевского». Поездка заняла около получаса, а билет обошелся всего в 130 рублей на человека. Оказался отличный способ посмотреть на город с воды. На причале можно прихватить с собой кофе или другой напиток и устроить небольшую речную прогулку.

На Киевской мы прогулялись по площади цветов, а затем заглянули в торговый центр «Европейский», чтобы пообедать. На верхнем этаже расположен большой фуд-корт: выбор блюд разнообразный, так что и детям, и взрослым легко найти что-нибудь по вкусу.

Ну а какая поездка в Москву без Красной площади? После обеда отправились туда, а заодно прогулялись по Никольской улице и заглянули в парк «Зарядье». Даже если все эти места вам знакомы, столица каждый раз находит чем удивить. На этот раз я обратила внимание на кленовидные листочки у берез в парке. А ведь раньше я этого не замечала!

В общем, мы просто наслаждались прогулкой, рассматривали город и радовались тому, что удалось ненадолго вырваться из повседневной жизни.

Подмосковные вечера: из городской суеты – в загородный уют

Для проживания на три дня и две ночи мы выбрали загородный отель с системой «все включено». Он находится примерно в 60 километрах от Москвы. Правда, есть один нюанс, который стоит учитывать при планировании поездки: заселение здесь начинается в 17:00, а выезд – до 15:00. Поэтому в пятницу нам пришлось немного постоять в подмосковных пробках. На обратном пути в воскресенье тоже попали в небольшой затор.

Встретили нас приветливо, персонал оказался вежливым. Поселили в двухкомнатных апартаментах в деревянном доме. Территория отеля небольшая, но очень живописная: огромные ели, вековые дубы, вокруг много зелени, а совсем рядом – большой лес. Сами домики тоже создают особое настроение: деревянные стены, уютная обстановка и занавески с узорами в русском стиле.

Конечно, в загородном отдыхе главное – возможность немного замедлиться. Мы погуляли по лесу, подышали свежим воздухом, а для желающих в отеле есть бассейн и сауна. То есть можно чередовать прогулки на природе с водными и расслабляющими процедурами.

Отдельная история – питание. Кормили, как говорится, на убой и практически без перерыва! Завтрак плавно переходил в обед, обед – в ужин. Выбор блюд большой: из горячего были шурпа, рассольник, паста карбонара, блюда из рыбы, курицы и мяса, а также разнообразные салаты, в том числе мои любимые «Цезарь» и «Греческий». На десерт мы попробовали шарлотку, а из фруктов предлагали хурму, грейпфруты, яблоки, бананы и киви.

Фото: коктейли для детей

Официанты готовили коктейли для детей и взрослых, варили кофе на песке. Гостей также угощали ароматным чаем разных сортов, приготовленным по русским традициям в самоваре. К чаю подавали баранки, варенье и мед.

Но особенно запомнились гастрономические мероприятия – баран-шоу и казан-шоу. Там готовили невероятно вкусные шашлыки, баранину и плов. Устоять перед такими угощениями было непросто!

От Бабы-яги до Кощея: скучать не придется

Еще один приятный сюрприз – активная анимация для детей и взрослых. Нам повезло попасть на тематические выходные с 30 октября по 1 ноября, когда в отеле проходил маскарад «Страшные сказки». Организаторы решили обыграть Хэллоуин на русский сказочный лад: вместо привычных ведьм и вампиров гостей приглашали примерить образы Леших, Кикимор, Русалок и Водяных.

Программа получилась насыщенной. Для взрослых организовали мастер-класс по созданию маскарадных масок, работали тематический бар «Кощеева тайна» и фотозона «Заколдованный лес». Детей ждали творческая мастерская, где можно было сделать собственного сказочного монстрика и маски из фетра, и танцевальная программа «Танцы на Лысой горе».

Вечером гостей пригласили на взрослую программу «Бал у Кощея» с выступлением кавер-группы «Капучинофф», мексиканского шоу «Марьячи», дискотекой. В общем, каждый мог найти занятие по настроению: дети – поиграть и повеселиться, взрослые – отдохнуть и развлечься.

Пожалуй, именно такие детали и делают короткую поездку запоминающейся. Ведь приятно, когда даже за два дня можно не только сменить обстановку, но и попасть в маленькую сказку.

Необязательно ждать большого отпуска

За три дня мы успели увидеться с друзьями, погулять по Москве, сменить городскую суету на тишину подмосковного леса, отдохнуть в бассейне и даже попасть в настоящую сказку. Конечно, хотелось бы задержаться еще на денек-другой, но и этих выходных хватило, чтобы перезагрузиться и вернуться домой с новыми впечатлениями.

Именно за это я люблю короткие путешествия. Они не требуют долгой подготовки, большого бюджета и необходимости брать отпуск. Необязательно ехать за тысячи километров или ждать подходящего сезона. Иногда интересные места находятся всего в нескольких часах езды от дома.

А если Москва и Подмосковье не ваш вариант, из Казани тоже есть куда отправиться на пару дней. Например, можно съездить в Болгар, Чебоксары, Йошкар-Олу или Нижний Новгород. У каждого из этих направлений своя атмосфера и интересные поводы выбраться из дома.

Возможно, именно из таких небольших путешествий и складывается большая жизнь – из неожиданных маршрутов, новых впечатлений, семейных фото и историй, которые потом приятно вспоминать. Главное – не ждать идеального момента, а иногда просто покупать билеты.

Эльза Кузнецова – редактор «Татар-информа», человек, который даже в обычном понедельнике может найти интересную историю. Любит поездки и новые места, особенно если рядом близкие люди. Неравнодушна к музыке, при звуках флейты теряет самообладание. Замужем, воспитывает двоих детей и двух кошек. Мечтает увидеть побольше мира, научиться играть на гитаре так, чтобы не пугать домашних, и чтобы кошки не возражали против отъездов.