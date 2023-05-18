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Маленькая дочь бойца из Челнов на видео прочла стихотворение для папы, написанное мамой
Сегодня в паблике «Рокот» было опубликовано видео, на котором маленькая девочка читает стихотворение для отца, которое написала ее мама.
Девочка из Набережных Челнов, зовут ее Мирослава, ей 4 года.
Она – дочь бойца с позывным «Гор», который сейчас находится в зоне СВО.
«Мне совсем еще мало лет, у меня золотые локоны. И я знаю один секрет, от которого будете в шоке вы. Дело в том, что мы победим, потому что сражаемся смело! Потому что добро творим, бескорыстно и очень умело. А мой папа тоже в строю, защищает мой сладкий сон. Я о нем расскажу и спою, и стихов выучу вагон», – прочла Мирослава для своего отца.
«Рокот» – крупная информационная группа в Telegram, у которой 118 тысяч подписчиков.
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