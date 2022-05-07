Маленькая девочка хотела уехать на автобусе без родителей с автовокзала Зеленодольска

В пабликах Зеленодольска появилась история о маленькой девочке, которую нашли на автовокзале «Мирный» в Зеленодольске.

На малышку, которая самостоятельно села в автобус, обратили внимание пассажиры. Девочка была абсолютно одна.

Ребенка отвели в диспетчерскую.

«Девочку привели в диспетчерскую. На вид – 4-5 лет. Вызвали полицию, ПДН. Родителей нашли, они забрали девочку домой», – рассказала «Татар-информ» диспетчер автовокзала.