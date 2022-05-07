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Ру Тат
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Происшествия
7 мая 2022  19:08
Полина Шевчук

Маленькая девочка хотела уехать на автобусе без родителей с автовокзала Зеленодольска

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В пабликах Зеленодольска появилась история о маленькой девочке, которую нашли на автовокзале «Мирный» в Зеленодольске.

На малышку, которая самостоятельно села в автобус, обратили внимание пассажиры. Девочка была абсолютно одна.

Ребенка отвели в диспетчерскую.

«Девочку привели в диспетчерскую. На вид – 4-5 лет. Вызвали полицию, ПДН. Родителей нашли, они забрали девочку домой», – рассказала «Татар-информ» диспетчер автовокзала.

 

 

#зеленодольск #комиссия по делам несовершеннолетних
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