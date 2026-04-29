Мальдивская сказка Коростелева и Непряевой и «ответ» Волкова на Аляске: лыжный любовный треугольник?

Мальдивский зачет: Коростелев и Непряева сменили лыжню на шампанское

Казалось, что лыжный сезон постепенно уходит в «спячку» после финальных заездов на Дальнем Востоке. Итоги подведены еще в начале апреля, а реформы в ФЛГР и появление новой Ассоциации лыжного спорта уже многократно обсуждены. Однако татарстанские лыжники решили, что отдавать информационное пространство в руки командным видам спорта не стоит, и выдали громкую «бомбочку» — наши единственные представители на мировой арене Савелий Коростелев и Дарья Непряева решили продолжить мировой тур. Только вместо лыжного снаряжения захватили с собой шампанское, халаты и плавки.

Дарья и Савелий посчитали, что лучший способ восстановиться после тяжелого сезона — это не кроссы, а бокал шампанского в водах Индийского океана. Видео, которое пара выложила в сеть, на первый взгляд не оставляет места для вопросов о «просто дружбе»: закат, океан и романтика, которой позавидовали бы герои турецких сериалов. Но в том-то и дело, что этот громкий кейс, которым спортсмены заявили о себе как о паре, оставляет несколько вопросов.

Во-первых, не является ли это намеренно спланированной пиар-акцией, чтобы подогреть к себе интерес на волне успешного сезона и внезапного возвращения на мировую арену? Сегодня атлеты поняли, что в медиапространстве необходимо «ковать, пока горячо», иначе быстро уйдешь в тень. Инфоповоды сменяют друг друга с такой скоростью, что о ребятах до следующего ноября могут просто забыть. Не исключено, что оба лыжника работают с имиджмейкерами по примеру той же Алины Загитовой, которая давно приняла правила игры и виртуозно по ним играет. Для Дарьи Непряевой эта поездка и вовсе отличный шанс окончательно выйти из тени своей титулованной сестры Натальи. Теперь за ее соцсетями следят не ради новостей о смазке лыж, а в ожидании новых подробностей этого мальдивского спринта, который явно перерастает в марафонскую дистанцию.

Но это только одна из версий. В кулуарах уже шепчутся о назревающем «любовном треугольнике» среди татарстанских лыжников, но об этом позже. Пока что пара транслирует влюбленность и «конфетно-букетный» период. Савелий, которого болельщики привыкли видеть наследником Александра Большунова, внезапно сменил имидж железного человека на роль влюбленного романтика.

Любопытно, что оба героя представляют Татарстан. Для республики это идеальный кадровый союз: когда два топовых лыжника находят друг друга, это не просто любовь, а укрепление командного духа внутри одного региона. Теперь каждый зимний старт будет рассматриваться под лупой: болельщики будут следить не за секундами на отсечках, а за тем, кто кого встречает на финише. Если этот союз доживет до первого снега, нас ждет самый обсуждаемый сезон в истории лыжных гонок — не только на спортивном поприще, но и на амурном.

Дух Анкориджа Волкова или игра на нервах у бывших: любовный треугольник в татарстанских лыжах

И вот тут возникает еще одна любопытная версия истории с мальдивским видео «влюбленных» Коростелева и Непряевой. Пока Савелий и Дарья постят кадры с островов, бывший молодой человек Дарьи, еще один татарстанский лыжник, 24-летний Сергей Волков, выбрал маршрут в противоположную точку мира. Сразу после сезона он улетел в Анкоридж — официально на тренировочный сбор, но фанаты быстро поняли, что дело не только в снеге на Аляске и даже не в попытке продолжить дипломатическую линию в отношениях, установленную в августе прошлого года.

Оказалось, что новой избранницей Сергея стала американская лыжница Кендалл Крамер. В комментариях под их совместными фото начался «пожар»: болельщики в один голос твердят, что Кендалл очень похожа на Дарью Непряеву. Тот же типаж, похожие черты лица и спортивная фигура наводят на определенные мысли.

Стоит отметить, что фотографии из США усилили беспокойство фанатов по поводу будущего Волкова, ведь он не был включен в состав сборной России на следующий сезон. Сам лыжник уже успел опровергнуть слухи о своем переезде в Штаты и смене спортивного гражданства.

«Не очень хочу комментарии по поводу Кендолл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», — приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».

Фото: Личный архив Сергея Волкова

Сам Сергей уже вовсю постит видео из аляскинских магазинов с российскими продуктами и показывает счастливые фото с Кендалл на фоне северных пейзажей. На этом фоне у болельщиков и возникли подозрения: не являются ли мальдивские каникулы Непряевой своего рода «ответкой»? Видео с шампанским появилось именно тогда, когда Волков начал демонстрировать свою идиллию с американкой. Bсе это уже спустя три месяца после расставания с Дарьей. Со стороны это выглядит как классическая попытка задеть бывшего, показав, что жизнь без него заиграла яркими красками. В эпоху соцсетей такие жесты часто становятся инструментом в личных дуэлях.

Как бы то ни было, это межсезонье по уровню драмы не уступает зимним стартам. Главное, чтобы к началу подготовки личные разборки не помешали тренировочному процессу, ведь снег, в отличие от соцсетей, ошибок не прощает.

Как прошел исторический сезон для Коростелева и Непряевой

Минувший сезон для пары лыжников оказался непростым — повод отдохнуть на побережье Индийского океана точно имелся. Коростелев и Непряева оказались в уникальном положении: они стали единственными представителями страны, получившими нейтральный статус от FIS и приглашение от МОК для участия в крупнейших стартах, включая Олимпийские игры в Милане.

Выступление в условиях жесткого административного давления со стороны скандинавских чиновников и отсутствия полноценной командной поддержки стало испытанием профессиональной зрелости татарстанских лыжников. Прошедшая зима показала, что уровень отечественной школы позволяет не просто конкурировать с лидерами, но и претендовать на пьедестал.

На Олимпиаде Савелий Коростелев подтвердил статус одного из сильнейших дистанционщиков планеты. Несмотря на четвертое и пятое места в скиатлоне и марафоне, он доказал готовность бороться с норвежской элитой. Настоящим прорывом стали мартовские старты: 5 марта на молодежном ЧМ в Лиллехаммере Савелий взял серебро в масс-старте (43.32,8), уступив победителю доли секунды. Спустя три дня на этапе Кубка мира в Лахти он стал бронзовым призером в классической разделке на 10 км, пропустив вперед только Клэбо и Нюэнгета.

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Для Дарьи Непряевой сезон стал периодом вхождения в мировую элиту. Пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне и 17-й результат в олимпийском скиатлоне подтвердили ее прогресс. Важным итогом стала 28-я позиция в общем зачете «Тур де Ски», где она впервые попала в топ-6 по итогам отдельной гонки.

На миланской Олимпиаде Савелий был максимально близок к медали. В скиатлоне на 30 км он долго возглавлял группу преследования и лишь в конце уступил бронзу, причем с вопросами к судейству. В марафоне на 50 км Савелий стал пятым с отставанием менее 10 секунд. Дарья в Милане показала шестой результат в классике, попав в «цветочную церемонию» без привычной сервисной поддержки.

Итогом сезона стало сохранение позиций России в элите. Да, это не доминирование Большунова, а Дарья пока не дотягивает до достижений сестры. Но для сезона, где ребята выступали в одиночку и буквально с российских трасс экспромтом переехали на стадионы Европы, этот год смело можно записывать татарстанским лыжникам в актив.