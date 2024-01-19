«Мальчишки возмужали, стали совершенно другие»: активистки из Челнов вернулись с зоны СВО

Фото: Лилия Гатина

На днях из командировки в зону спецоперации вернулись челнинские активистки Анна Артемьева и Гузель Гафиятуллина из волонтерской группы «Своих не бросаем 16». Это не первая их поездка на передовую. Девушки лично едут к фронту, чтобы передать помощь и увидеть бойцов.

«Ребята там очень ждут, для них это не просто гуманитарка. Это тепло от дома, частичка родного края, мальчишки у нас там молодцы, они у нас там все возмужали, они там совершенно другие, это воины, это наши защитники», — отметили активистки.

Фото: © Лилия Гатина

Волонтерская группа «Своих не бросаем 16» одна из первых начала помогать бойцам. В очередную поездку активисты увезли продукты питания, медикаменты, технические и специальные средства и оборудование.

Девушки рассказали, что военнослужащие передают слова благодарности всем неравнодушным горожанам. А председателю ТОС «39 комплекс» Мадине Мухаметзяновой военные приготовили сюрприз.

Фото: © Лилия Гатина

Мадина Мухаметзянова с начала широкомасштабного конфликта поддерживает военных. Помимо сбора с жителями 39-го комплекса помощи челнинка специально готовит чак-чак, чтобы передать домашнее тепло бойцам. За все время она приготовила и отправила более 100 килограммов сладкого угощения.

«Это слезы радости, волнение, трогательно. Спасибо им огромное. Мы работаем, чтобы наши ребята почувствовали вкус дома, знали, что мы их любим, ждем. Мы их ждем домой, мы своих не бросаем — это самое главное!» — подчеркнула Мухаметзянова.

Фото: © Лилия Гатина

Неравнодушные жители 39-го комплекса вновь собрали очередную партию помощи для военнослужащих. Столетняя жительница, ветеран Великой Отечественной войны Фаузия Гилязова также подключилась к сбору помощи.

«Мама сказала, чтобы ее доля тоже была, она переживает за ребят, которые на войне. Трудно ей представить, конечно, что война идет», — пояснила дочь Фаузии Гилязовой Резеда Минабутдинова.

В результате челнинцы собрали продукты питания, медикаменты, одеяла и многое другое.

Фото: © Лилия Гатина

Старшая по дому 39/11 Танзиля Баширова рассказала, что жильцы собрали более 10 тыс. рублей. «Мы на эти деньги семь коробок кофе, чай, сгущенку и остальные сладости купили. И вот еще собрали одеяла теплые, четыре штуки, и простыни, пододеяльники», — поделилась челнинка.

Наталья — мама военнослужащего с позывным «КАМАЗ». В зону специальной военной операции ее сын отправился добровольцем в мае прошлого года. Она также участвует в сборе и отправке гумпомощи и благодарит всех неравнодушных челнинцев за их отклики.

«Они нас защищают, мы им должны помогать. И, конечно, я хочу, чтобы мой сын и сыновья других матерей, и мужья вернулись живыми и здоровыми оттуда и с победой», — заметила Наталья.

Фото: © Лилия Гатина