«Мальчик, я слишком стара для тебя» - Кудерметова о знаках внимания теннисиста Руне

Фото предоставлено "Татар-Информу" Вероникой Кудерметовой

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова в интервью «BB Tennis» рассказала, как с ней хотел познакомиться датский теннисист Хольгер Руне.

«Недавно написал Руне. Я говорю: "Мальчик, я, наверное, слишком стара для тебя. Если ты смотрел мои соцсети, у меня есть муж". Он такой: "Ой, извини". После этого он со мной не здоровался», – сказала Кудерметова.

Хольгер Руне на сегодняшний день является девятой ракеткой мира в мужском рейтинге АТP.

Вероника Кудерметова в рейтинге WTA располагается на 39 месте.