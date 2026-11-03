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Происшествия 3 ноября 2026 11:06

Мальчик остался калекой после обрезания, проведенного урологом-кустарем

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Трагедией обернулась процедура обрезания, проведенная 7-летнему ребенку урологом-кустарем в Новокузнецке. Об этом рассказала член СПЧ Марина Ахмедова.

По ее информации, родители мальчика пригласили своего знакомого – уролога-кустаря, мигранта из ближнего зарубежья. Операцию провели на дому, после этого ребенок почувствовал себя плохо, у него начался сепсис.

Мальчика доставили в больницу, врачи отсекли ему пораженные ткани.

«Вот так ребенок остался калекой, новый орган ему не пришьют. Врача задержали, он не учел физиологических особенностей мальчика и допустил ошибку», – написала Ахмедова в МАКС.

По данным члена СПЧ, врач окончил медицинский вуз в Таджикистане. Он подавал документы в медицинский университет в России по направлениям «травматология и ортопедия» и «урология». Отбор по конкурсу на вторую специальность иностранец не прошел. Сейчас мигрант находится в СИЗО, рассказала Ахмедова.

#обрезание #операция #кузбасс
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