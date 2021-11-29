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Культура
29 ноября 2021  22:22

«Мальчик-гипнотизер» Рустема Галиуллина заговорил на башкирском языке

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В Уфе была издана книга татарского писателя Рустема Галиуллина «Мальчик-гипнотизер» в переводе на башкирский язык. Автор перевода — Айгиз Баймухаметов, художник — Альбина Такалова. В сборник вошли увлекательные рассказы для детей школьного возраста, сообщается на сайте журнала «Шоңҡар». 

«Произведения Рустема Галиуллина имеют большое воспитательное значение, — отметил автор текста на башкирском языке Айгиз Баймухаметов. — Во-вторых, литература всегда выступала мостом дружбы между нашими народами. Рустем Галиуллин — один из талантливых писателей, внесших большой вклад в укрепление литературных связей».

Рустем Галиуллин (1987) — известный татарский прозаик, главный редактор журнала «Казан утлары», лауреат Републиканской премии имени Мусы Джалиля, кандидат филологических наук.

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