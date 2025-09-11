Малазийский банк может открыть «дочку» в Казани по просьбе Минниханова

Фото: пресс-служба АИР РТ

Малазийский банк может открыть дочернюю организацию в Казани. Такое предложение обсуждалось на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и короля султана Ибрагима Искандара в августе. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, общаясь с журналистами.

«В свете развития исламских финансов и того, что Малайзия лидирует в этом направлении, от Рустама Нургалиевича прозвучало предложение подумать об открытии дочернего банка малазийской организации, поскольку филиалы по закону нельзя открывать», – раскрыла Минуллина детали той встречи.

Предложение озвучено, и на следующей неделе Агентство отправляет своего сотрудника в Малайзию, чтобы обсудить этот вопрос.

Татарстан – один из четырех регионов России, где с 1 сентября 2023 года действует эксперимент по исламскому финансированию. Его продлили до осени 2028 года. В реестре Центробанка России – 14 организаций, которые предоставляют банковские продукты по шариату.