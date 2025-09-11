news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 сентября 2025 16:18

Малазийский банк может открыть «дочку» в Казани по просьбе Минниханова

Читайте нас в
Телеграм
Малазийский банк может открыть «дочку» в Казани по просьбе Минниханова
Фото: пресс-служба АИР РТ

Малазийский банк может открыть дочернюю организацию в Казани. Такое предложение обсуждалось на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и короля султана Ибрагима Искандара в августе. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, общаясь с журналистами.

«В свете развития исламских финансов и того, что Малайзия лидирует в этом направлении, от Рустама Нургалиевича прозвучало предложение подумать об открытии дочернего банка малазийской организации, поскольку филиалы по закону нельзя открывать», – раскрыла Минуллина детали той встречи.

Предложение озвучено, и на следующей неделе Агентство отправляет своего сотрудника в Малайзию, чтобы обсудить этот вопрос.

Татарстан – один из четырех регионов России, где с 1 сентября 2023 года действует эксперимент по исламскому финансированию. Его продлили до осени 2028 года. В реестре Центробанка России – 14 организаций, которые предоставляют банковские продукты по шариату.

#исламские финансы #Талия Минуллина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025