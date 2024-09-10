Максут Шадаев: Время на Kazan Digital Week прошло с пользой

Фото: Владимир Васильев / Татар-информ

Работа на Kazan Digital Week была содержательной и насыщенной. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на церемонии закрытия международного форума в «Казань Экспо».

«Работа на стендах и сессиях кипела до последнего момента. Все бурлило, были жаркие дискуссии, много интересных докладов. Была содержательная насыщенная работа. Честно говоря, я даже немного выдохся. Но в целом время прошло незаметно, интересно», - поделился впечатлениями от мероприятия глава Минцифры.

Шадаев отметил, что итогам работы форума совместно с руководством Татарстана будут сформированы поручения.

«И мое первое поручение всем участникам форума - на следующий год приехать. Мы вас всех ждем», - сказал он.

Министр убежден, что в следующем году программа Kazan Digital Week будет еще более интересной.

«Время, которое мы здесь провели, прошло с пользой. Много интересных вопросов подняли, и повестка работы на целый год нами сформирована», - подчеркнул он.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин добавил, что программа форума была насыщена важными и актуальными темами.

«На форуме затронули вопросы цифровизации культуры, здравоохранения, транспорта и образования, продемонстрировав, как эти сферы могут трансформироваться благодаря передовым технологиям», - заявил он.

Особое внимание, по словам Песошина, уделено кибербезопасности. В частности, прошли секции и круглые столы по защите информационной инфраструктуры и разработок в области искусственного интеллекта от кибератак.

«В рамках секций были рассмотрены различные вопросы - от интеллектуальных транспортных систем до цифровизации государственных услуг и применения искусственного интеллекта в промышленности», - заметил глава Правительства РТ.

Кроме того, внимание было уделено стартапам: прошла сессия, где молодые команды презентовали свои проекты потенциальным инвесторам, продолжил он.

Песошин напомнил, что работа форума началась еще в мае с проведения марафона хакатонов.

«Хакатоны дали возможность IT-специалистам применить свои знания для создания реальных бизнес-решений. Хакатоны — это отличная площадка для поиска талантов и разработки продуктов, которые помогают решать актуальные задачи бизнеса», - сказал он.

Премьер-министр РТ подчеркнул, что значимым событием форума стала Всероссийская студенческая кибербитва. Она собрала студентов российских вузов для отработки навыков защиты информационных систем.

«Подобные инициативы важны для подготовки нового поколения специалистов, которые будут обеспечивать безопасность в цифровом пространстве», - констатировал Песошин.

После этих слов он наградил победителей конкурса «Хакатон» и III Всероссийской студенческой кибербитвы.

На церемонии закрытия форума также вручили награды победителям конкурсов «IT Лидер», «Лучшая статья» и представителям СМИ за освещение событий Kazan Digital Week.

На сайте форума 9-10 сентября было зарегистрировано более 135 тыс. просмотров мероприятий. В «Казань Экспо» прошло свыше 100 секций, на которых выступили 600 спикеров.

Кроме того, работала выставка из 140 экспонентов, было представлено 200 инновационных продуктов. Ее посетили более 10 тыс. человек.