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Максут Шадаев на Kazan Digital Week: Идёт финальный этап формирования нового нацпроекта
Сейчас идёт завершающий этап формирования нового нацпроекта, посвященного цифровой сфере. Об этом на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week-2024 сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«Идёт завершающий этап. Определяем рамки финансирования. База Национального проекта уже ясна. Разработка стала для нас очень серьезным вызовом. Важно четко идентифицировать приоритетные задачи и сконцентрироваться на том, что станет фундаментом будущих больших изменений», - рассказал спикер.
Он добавил, что цифровая трансформация сохранила за собой статус важнейшей цели национального развития нашей страны до 2036 года. При этом добавились две задачи, они связаны с обеспечением высокой стабильности функционирования сетевой инфраструктуры и кибербезопасности.
Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
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