Максут Шадаев на форуме Digital Innopolis Days: За любыми технологиями стоят люди

В Иннополисе стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days 2021. В открытии приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев и вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Digital Innopolis Days — уникальное мероприятие, на котором мы собрались, чтобы обсудить, как готовить профессиональные кадры для нашей индустрии, цифровой экономик», — сказал на открытии Максут Шадаев.

Одной из ключевых тем форума стал Опорный образовательный центр по направлениям цифровой экономики, который был создан в 2020 году на базе Университета Иннополис. За четыре года здесь обучатся цифровым компетенциям 80 тыс. российских преподавателей и методистов — в 2021-м число слушателей достигнет 16 тыс. человек.

«За любыми технологиями стоят люди, и мы понимаем, что главная задача — обеспечить качество подготовки кадров на высоком, чтобы мы могли делать большие цифровые прорывы. Проект Опорного образовательного центра как раз и был создан с амбициозной целью — начать по-новому готовить специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования», — подчеркнул глава Минцифры РФ.

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов зачитал приветствие в адрес участников от имени Президента республики Рустама Минниханова.

Digital Innopolis Days продлится до 4 декабря и охватит такие темы, как цифровые технологии в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, цифровая трансформация регионов, цифровой суверенитет и кибербезопасность, передает пресс-служба Президента РТ.