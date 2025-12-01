«Максимальный штраф и изъятие транспорта»: Наиль Магдеев призвал навести порядок в Челнах

На совещании в Автограде обсудили итоги работы АТИ за 9 месяцев 2025 года. За это время зарегистрировано более 600 нарушений в сфере благоустройства и земельного контроля, а сумма штрафов превысила 1 млн рублей. Наиль Магдеев подчеркнул, что контроль должен быть строгим, а меры к нарушителям – эффективными. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Алмаз Хамматов представил результаты работы административно-технической инспекции за девять месяцев 2025 года

Фото: nabchelny.ru

«Показатели нарушений увеличились на 43%»

На деловом понедельнике в Набережных Челнах начальник Управления административно-технической инспекции (АТИ) Алмаз Хамматов представил результаты работы ведомства за девять месяцев 2025 года.

По его словам, за этот период в городе зарегистрировано 601 административное нарушение в сфере благоустройства и использования земель. За аналогичный период 2024 года показатели увеличились на 43%. В общей сложности за 9 месяцев сотрудники АТИ наложили штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. В 2024 году сумма наложенных штрафов – 820 тыс. рублей, показатели увеличились на 29,1%.

В частности, в сфере благоустройства выявлено 279 нарушений, по каждому составлен протокол (в 2024 году – 219 протоколов). За нарушение законодательства Республики Татарстан о языках составлено 36 административных протоколов (в 2024 году – 29).

За размещение информационных сообщений на фасадах зданий составлено 20 протоколов (в 2024 году – 18). Нарушения правил при проведении земляных работ (работа без ордера, без ограждения, складирование грунта, повреждение зеленых насаждений, вынос грязи) зафиксированы в 35 случаях (в 2024 году – 28 протоколов).

Отдельное внимание уделяется борьбе с несанкционированной торговлей: за девять месяцев составлен 231 протокол об административных правонарушениях (в 2024 году – 126).

«Тем, кто соблюдает установленные правила, бояться нечего»

«Обратите внимание, коллеги, количество протоколов, составленных по тем или иным нарушениям, к сожалению, меньше не становится. Это говорит о том, что нарушения в сфере благоустройства, исполнение законодательства о языках, размещение наружной рекламы, проведение земляных работ по-прежнему остаются актуальными», – прокомментировал ситуацию мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Он подчеркнул, что работа АТИ должна проводиться с максимальным вниманием и настойчивостью.

«Ваша задача – с пристрастием вести эту работу. Тем, кто соблюдает установленные правила, бояться нечего. А тех, кто нарушает общепринятые в городе нормы и правила, безусловно, должно ждать соответствующее наказание», – отметил градоначальник.

По словам Магдеева, управление административно-технической инспекции – ключевой инструмент муниципального контроля, позволяющий содержать город в чистоте и порядке.

«Профилактическая работа, профилактические визиты, выполнение соответствующих документов Правительства Российской Федерации – все это важно, но мы видим по жизни, что нарушений становится все больше», – резюмировал мэр.

«Вываливать там, где удобно, – так быть не должно»

Одно из главных направлений работы АТИ – это предотвращение и ликвидация несанкционированных свалок. На наиболее проблемных участках установлены средства автоматической фотофиксации, а совместно с Прикамским территориальным управлением Министерства экологии и природных ресурсов РТ ведется работа по выявлению нарушителей и привлечению их к ответственности.

За несоблюдение правил благоустройства предусмотрены штрафные санкции: для граждан – от 2 до 3,5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тыс. рублей. В 2025 году составлено 14 протоколов в отношении юридических лиц (в 2024 году – 10), 123 протокола в отношении должностных лиц (в 2024 году – 94) и 464 протокола в отношении физических лиц (в 2024 году – 316).

Материалы по выявленным нарушениям направлены в Административную комиссию исполкома для принятия мер административного воздействия.

«Работа по выявлению и пресечению несанкционированных свалок остается одной из приоритетных. В этом направлении у вас работы более чем достаточно, и мы видим, что несанкционированных свалок меньше не становится», – заметил мэр Челнов.

«По завершении выступления мы хотели сильно похвалить, но я бы вас сильно не хвалил пока. По таблице видно, что привлечено к ответственности 14 хозяйствующих субъектов, но это далеко не все. Хватает совести у людей не довозить твердые бытовые отходы до полигона, а вываливать там, где удобно, и считать это нормой. Так быть не должно. Всем нам приятно жить, работать, трудиться в чистом, опрятном, аккуратном городе, и большая часть здесь присутствующих к этому тоже имеет отношение», – прокомментировал руководитель города.

Наиль Магдеев: «Штрафы – это не про деньги. Это отношение муниципальной власти к нерадивым хозяйствующим субъектам или гражданам» Фото: nabchelny.ru

«Будьте принципиальными!»

Также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал глав районов активнее бороться с несанкционированной торговлей в городе. Вместо профилактических визитов, по его словам, необходимы максимальные штрафы и изъятие транспортных средств.

«Штрафы – это не про деньги. Это отношение муниципальной власти к нерадивым хозяйствующим субъектам или гражданам. Других инструментов, как материальное наказание, не существует. Поэтому этим нужно пользоваться, по верхней планке», – подчеркнул мэр.

«Все же понимают, что на обочине дорог нельзя торговать бахчевыми. Сколько лет мы об этом говорим-говорим. Какие профилактические визиты к этим людям нужны? Какие профилактические визиты на этих людей могут повлиять? Никакие! Кроме штрафа по максимальной планке, кроме изъятия транспортных средств, кроме изъятия инструментов, использующихся в торговле бахчевыми культурами, что сегодня делает Комсомольский район более активно, чем остальные районы. К сожалению, не очень активно работают в этом плане. Вас тоже можно и нужно за это покритиковать, коллеги. Поэтому эту работу необходимо без всяких профилактических визитов вести», – продолжил он.

Наиль Магдеев отметил, что в городе мест для торговли более чем достаточно, включая нестационарные торговые объекты и ярмарочные площадки.

«Их достаточно, Фарид Шавкатович (Салахов, – прим. Т-и)? – уточнил градоначальник у руководителя исполкома. – Достаточно. Поэтому все должны соблюдать определенный порядок. Работу в этом направлении настойчиво продолжайте. Будьте принципиальными!»

«Есть организации, которые иногда действуют так, как дома себе бы не позволили»

Магдеев пояснил, что к тем, кто впервые нарушает правила, должны применяться предупреждения с пониманием к гражданам.

«Нужно различать тех людей, которые по неосторожности нарушают какие-то определенные нормы и правила. С пониманием к этому относиться. Но те, кто систематически нарушает и знает, что нарушает… должен действовать в его величество закон. Другого не дано. Иначе в городе порядка не будет. А люди справедливо требуют порядок, чистоту. Мы, муниципальная власть, используя Управление административно-технической инспекции, которую вы возглавляете, должны обеспечить без всяких условий», – заявил руководитель города.

При этом, по мнению мэра, некоторые челнинцы не считают себя нарушителями.

«Я имею в виду не тех, кто соблюдает нормы и правила, а меньшинство, которое пока не работает в рамках установленных требований. Большинство, конечно, соблюдает правила, но есть организации, включая коммунальные предприятия, которые иногда действуют так, как дома себе бы не позволили. Речь идет и об аварийных, и о плановых работах. Некоторые работы выполняются так, что нарушается всё, что только можно, – складируют материалы на газонах, которые потом годами восстанавливаются. Что толку от компенсаций, которые поступают в городской бюджет? Деревья не вернуть, газон не вернуть», – сказал он.