Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году увеличат до 31,2 тыс. рублей

С 1 февраля 2022 года в России максимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен до 31 282 рублей. Такая информация изложена в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Сейчас этот показатель составляет 29 600 рублей. Минимальный размер такого пособия вырастет с 7 083 рублей до 7 493 рублей.

Кроме того, проиндексируют и единовременные выплаты: пособие при рождении ребенка от 18 886 рублей на данный момент достигнет 19 981 рубля с 2022-го.