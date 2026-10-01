Максимальный размер пособия по беременности в 2027 году превысит 1,1 млн рублей

В 2027 году российские женщины смогут получить пособие по беременности и родам в размере более 1,1 миллиона рублей. Об увеличении максимальной суммы выплаты сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что предельный размер пособия будет установлен на уровне свыше 1,1 миллиона рублей.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей», – сказал Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Поддержка семей с детьми соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.