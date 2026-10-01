news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 октября 2026 11:59

Максимальный размер пособия по беременности в 2027 году превысит 1,1 млн рублей

Читайте нас в

В 2027 году российские женщины смогут получить пособие по беременности и родам в размере более 1,1 миллиона рублей. Об увеличении максимальной суммы выплаты сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что предельный размер пособия будет установлен на уровне свыше 1,1 миллиона рублей.

«Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей», – сказал Котяков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Поддержка семей с детьми соответствует целям нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026

Пилоты из России и Украины, летевшие пассажирами FlyDubai, посадили самолет

30 сентября 2026
Новости партнеров