Максимальный размер пособия по беременности и родам составит 1,3 млн рублей — экономист

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Максимальный размер пособия по беременности и родам в следующем году составит 1,3 млн рублей. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит: при одноплодной беременности — 955 836 рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 1 065 074,40 рубля, ⁠при многоплодной беременности — 1 324 515,60 рубля», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ру».

Пособие по беременности и родам — это выплата, которая предоставляется в рамках обязательного соцстрахования при временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На размер этой выплаты влияет средний размер заработка за два года, а также тип беременности (одноплодная, одноплодная с осложнениями, многоплодная).

Ранее министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова сообщила о новой выплате семьям, воспитывающим детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией.