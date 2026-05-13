Максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году составит около 7 тыс. рублей

Максимальный размер оплаты больничного в день в 2026 году составит порядка 7 тыс. рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий уточнил, что размер выплаты у всех формируется по-разному, а окончательная сумма зависит от стажа.

Леонов также посоветовал меньше болеть, заниматься профилактикой, употреблять меньше алкоголя, не курить, не использовать вейпы, заниматься физкультурой, спать не менее восьми часов и больше времени проводить с семьей.