«Максимальный» депозит в Банке Казани — ставка для бизнеса до 8% годовых

До 30 декабря 2022 года в Банке Казани действует уникальное предложение по депозитам для бизнеса. Ставка составляет до 8%* годовых. Открывайте в офисах Банка Казани или интернет-банке для юридических лиц.

Срок депозита — от 31 до 365 дней, минимальная сумма — от 100 000 рублей. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Пополнение, изъятие и другие расходные операции не предусмотрены.

Депозит «Максимальный» от Банка Казани — это эффективный инструмент для сохранения и приумножения денежных средств.

Ознакомьтесь с условиями депозита на сайте bankofkazan.ru или в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Будьте в курсе новостей с официальным Telegram-каналом.

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.

*Процентная ставка в размере 8% годовых указана при заключении договора банковского депозита в офисе банка или в системе интернет-банка для юридических лиц сроком 91-180 дней юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Срок размещения депозита — 31–365 дней, минимальная сумма — 100 000 рублей. Базовая процентная ставка в процентах годовых: 31–90 дней — 7,75%; 91–180 дней — 8%; 181–365 дней — 7,25%. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Пополнение депозита не предусмотрено. Расходные операции не предусмотрены. Возможность изъятия не предусмотрена. Срок действия депозита «Максимальный» — с 26.09.2022 г. по 30.12.2022 г. включительно. Условия по депозиту указаны по состоянию на 26.09.2022 г. Подробности по телефону: 8 (800) 775-18-77, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.

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