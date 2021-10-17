Максимальную скорость междугородним автобусам без ремней безопасности могут снизить

Максимальную разрешенную скорость междугородним автобусам, не оборудованным ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить до 70 километров в час.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: "автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час"», — говорится в проекте постановления, которое, по информации РИА Новости, разрабатывали Минтранс РФ и МВД.

Сейчас при данных условиях для междугородних автобусов разрешена скорость до 90 километров в час.

Кроме того, список документов, которые водитель должен иметь при себе, пополнен в проекте маршрутом регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.