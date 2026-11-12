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Общество 12 ноября 2026 08:21

Максимальное пособие по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс. рублей в 2027 году

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Максимальное пособие по уходу за ребенком превысит 95,5 тыс. рублей в 2027 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян в 2027 году превысит 95,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Минтруде России, передает РИА Новости.

Такую сумму смогут получать родители, у которых отпуск по уходу за ребенком начнется в 2027 году. Для сравнения: в 2026 году максимальный размер пособия составлял около 83 тыс. рублей в месяц.

Всего в 2027 году Социальный фонд России планирует направить почти 1,6 трлн рублей на выплаты по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством.

Поддержка семей с детьми также входит в число приоритетов национального проекта «Семья». Он стартовал 1 января 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина.
#пособие на ребенка #дети #семьи с детьми
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