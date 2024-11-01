Максимальное пособие по уходу за детьми увеличится почти до 100 тыс. рублей

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В России максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2027 году может составить почти 97 тыс. рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает агентство «Прайм».

«Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026-м — это 83 тыс. рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — отметил министр, выступая на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

Глава Минтруда РФ напомнил, что с этого года в соответствии с указом Президента России Владимира Путина был введен единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер социальной поддержки во всех регионах страны. При этом в 39 субъектах Федерации меры поддержки назначаются без учета критериев нуждаемости.

В текущем, 2024 году максимальный размер пособия на ребенка до полутора лет составляет более 49 тыс. рублей.