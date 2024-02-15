Максимально сохраняют тепло: из Кощаково на передовую отправили блиндажные печи

Фото: Люция Сиразеева / На фото: Ленар Садреев

С началом СВО в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана изготавливают блиндажные печи: раз в месяц 10 печей отправляют бесплатно на передовую, другие делают по заказу для других районов. В целом в прошлом году от предприятия передали 350 устройств.

Руководитель предприятия Ленар Садреев рассказал, как работают блиндажные печи. Их преимущество от обычных заключается в том, что они не опознаются противником и не выделяют дыма, так как горят не на дровах, а от окопной свечи.

«Поджигается свеча, в специальный проем на дне устройства вставляются две-три банки. Секционные отсеки регенерируют тепло и максимально сохраняют его внутри печи. Благодаря конвекционному кожуху холодный воздух быстро прогревается. В такой печи можно готовить пищу, сушить одежду, кипятить чай», — пояснил Садреев.

Изготовлением печей в селе Кощаково занимаются около десяти лет, над ними работают пять профессиональных сварщиков.

Насчитывается 28 разных моделей печей, все из металла. За день успевают выпустить примерно 15 устройств, летом больше. Цикл начинается с раскроя металла, затем идет вырезка деталей изделия, сбор в станках, обварка.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей, среди которых в том числе создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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