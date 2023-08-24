Максима Каца заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Признанного в РФ иноагентом Максима Каца Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии по делу о фейках в российской армии, сообщает ТАСС.

Суд признал блогера виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, Кац лишен права администрирования интернет-ресурсов в течение четырех лет. Суд принял решение о снятии ареста с денежных средств на банковских счетов осужденного. Адвокаты настаивают на невиновности Каца и намерены подать апелляцию на данное решение.

Как установил суд, 3 апреля 2022 года Кац, находясь за пределами России, на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, в которой распространил заведомо ложную информацию о том, что ВС РФ уничтожают населенные пункты и гражданских во время Спецоперации на Украине.

По информации Минобороны РФ, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются.