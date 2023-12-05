Максим Викулин: Трасса М12 изменит планировочную структуру южной части Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трасса М12 «Восток» с мостом через Волгу в Татарстане полностью изменит планировочную структуру южной части Казани. Об этом заявил первый заместитель директора Института пространственного планирования РТ Максим Викулин на сессии форума «Казаныш».

«Для Казани появление М12 и нового моста — это глобальный сдвиг всей географии. Весь фокус активности, внимания смещается в южную зону, которая имеет колоссальные планы по развитию, жилищному строительству, инвестиционным проектам», — сказал спикер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Викулина, необходимо увязать планы и решения по развитию транспорта с этим крупным проектом. «В частности, один из таких важных кейсов, над которым мы работаем, — это проработка связи транспортной сети Казани с развязками на М12. Важно максимально эффективно и удобно увязать всю логистику, которая появляется в этой зоне», — уточнил он.

Спикер также сообщил, что в следующем году институт планирует приступить к разработке мастер-плана Камской агломерации, куда входят Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга. «И в этой части М12, обход Нижнекамска — явление глобальное. Полностью меняется структура агломерации. Нижнекамск получает огромный импульс для развития, сокращается время до других городов», — отметил он.

Викулин назвал проект по строительству скоростной трассы М12 судьбоносным для России, в том числе для Татарстана.

Виталий Шмаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель проектного офиса М12 госкомпании «Автодор» Виталий Шмаров рассказал, что в обсуждении трассировки принимали участие главы регионов и определяли, где построить развязки и съезды.

«Здесь необходимо было найти баланс, поскольку дорога все-таки магистральная и большое количество съездов мешало бы участникам транзитного движения, могло создать ущерб безопасности», — пояснил он.

Шмаров заметил, что развязки постарались построить там, где это экономически обосновано, где «виден рост трафика» — в основном на пересечении М12 с региональными и другими федеральными дорогами.

«В перспективе, если будем видеть спрос со стороны регионов, к этому вопросу можно будет вернуться», — подчеркнул он.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев добавил, что в республике в обсуждении трассировки участвовали не только представители органов власти, но и население.

«Была создана инициативная группа из жителей районов, где ближе всего проходит трасса. Благодаря этим встречам и работе с разработчиками были найдены в том числе и компромиссные решения», — проинформировал он.

По словам спикера, с учетом мнения жителей прилегающих населенных пунктов трассировка была несколько изменена.

«Это была правильная и нужная работа. Сегодня все довольны — и разработчики проекта, и жители прилегающих населенных пунктов. Так и нужно вести работу над такими сложными инфраструктурными проектами», — убежден он.

Ильсияр Тухватуллина (в центре) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, при эксплуатации трассы М12 «нужно будет подумать о сохранении идентичности», поскольку «резко увеличатся связь городов и трудовая миграция». «Как сделать так, чтобы этим пользоваться и сохранять самобытность и идентичность? Это будет интересная задача», — резюмировала она.

М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». 8 августа «Татар-информ» сообщал, что произошла стыковка моста на М12 — в церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Спустя месяц, 8 сентября, для движения был открыт участок трассы М12 «Восток» и южный обход Арзамаса. Президент России Владимир Путин, участвовавший в церемонии, отметил, что магистраль предстоит продлить до Казани, Екатеринбурга и Тюмени, и подчеркнул, что на этом планы в отношении нее не заканчиваются.