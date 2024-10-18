Максим Трущин назначен замначальника ГУ МЧС России по РТ

Максим Трущин назначен заместителем начальника Главного управления – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ. Соответствующий приказ подписал глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба управления.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Максим Трущин родился 1 ноября 1977 года в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарской АССР.

В 2001 году окончил Академию Государственной противопожарной службы МВД России по специальности «Пожарная безопасность», в 2021 году Трущин окончил магистратуру в КНИТУ по специализации «Техносферная безопасность» направление «Пожарная безопасность».