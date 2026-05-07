Максим Топилин встретился с блокадницей Таскирой Латиповой

В преддверии Дня Победы Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат Госдумы от РТ Максим Топилин встретился с Таскирой Латиповой – жительницей блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Таскира Фаттаховна, родившаяся в 1934 году в селе Малые Кайбицы, прошла через невероятные испытания, выпавшие на долю ее поколения. Ее воспоминания – это живая летопись тех страшных дней. Едва застав мирное детство, она столкнулась с ужасами войны. Семья была вынуждена покинуть родные места, и Таскира Фаттаховна отчетливо помнит мучительную дорогу в товарных вагонах.

Самым страшным испытанием стала блокада Ленинграда. Пережив ее, семья, возвращаясь домой, столкнулась с новым горем: в дороге от болезни скончался отец. Шестеро детей и мать добрались до родной деревни, неся в сердце память не только о пережитой блокаде, но и о потерях.

Несмотря на все неисчислимые горести и беды, которые выпали на ее долю, Таскира Фаттаховна сохранила невероятную силу духа, любовь к жизни и даже чувство юмора. Это поразительный пример жизнестойкости и несгибаемости, который служит уроком и вдохновением для нас всех.

Максим Топилин поблагодарил Таскиру Фаттаховну за мужество, стойкость и за то, что она поделилась своими воспоминаниями.

«Ваш жизненный путь – это пример для всех нас. Несмотря на все пережитые беды, вы смогли сохранить свет в душе, любовь к жизни и даже острое чувство юмора. Это не просто сила духа – это настоящий подвиг», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что Таскира Фаттаховна – символ несгибаемости и мужества. «От всего сердца желаю крепкого здоровья и долгой счастливой жизни, наполненной любовью родных и близких и благодарностью миллионов жителей нашей страны!» – сказал Топилин.