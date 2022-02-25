Максим Топилин: «У России большой потенциал и высокий уровень импортозамещения»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин отреагировал на выступление Президента США Джо Байдена, озвучившего список санкций в отношении России.

«Российские компании являются активными участниками глобального рынка, выполняя обязательства перед партнерами. В связи с тем, что введение санкций будет отражаться на всех сторонах, а не только на России, трудно представить введение категоричных запретов», - считает Топилин.

Депутат подчеркнул, что у России большой внутренний потенциал и высокий уровень импортозамещения, поскольку промышленность страны была вовремя переориентирована.

«Правительство РФ подготовило ряд мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций. В том числе, и банков, деятельность которых ограничивают сейчас США, Великобритания и ряд других. Минфин РФ совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности», - пояснил он.

«Сейчас важнейшей задачей является слаженная ежедневная работа всех органов исполнительной власти, депутатов и бизнеса по выявлению точечных проблем в связи с вводимыми санкциями и оперативная реакция на них, в частности, разработка мер поддержки. Комитет по экономической политике открыт к конструктивному диалогу и готов к ежедневному взаимодействию с представителями бизнеса», - подытожил парламентарий.

Топилин подчеркнул вынужденный характер развернутой спецоперации на Украине. «В большом количестве стран не первый год прослеживались антироссийские настроения, а ситуация в Донбассе стала лишь катализатором», – считает парламентарий.

Депутат призвал россиян не подаваться на провокации. «К сожалению, в данной ситуации долгие переговоры не привели к результатам, а наши предложения были проигнорированы. Более того, сейчас очень важно сохранять здравый рассудок в условиях информационных атак и дезинформации», – считает он.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.