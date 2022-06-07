Топилин: Российскую экономику ждет структурная перестройка

Российскую экономику в новых постсанкционных условиях ждет структурная перестройка с новыми точками роста и новыми рынками сбыта. Такое мнение в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» высказал депутат Госдумы от Татарстана руководитель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин.

Он отметил, что антироссийские ограничения со стороны недружественных стран — это возможность для развития и роста ряда отраслей отечественной экономики.

«Значительный потенциал роста есть в секторах нефтепереработки и больших переделов, в том числе в деревообрабатывающей промышленности. Также большой рост ждет все, что связано с сельским хозяйством, и это не только про урожай. Например, мы смогли защитить рынок удобрений, это тоже наша контрсанкционная мера.

Здесь есть, куда расти по улучшению качества почвы (за счет более активного применения удобрений), добиваясь значительно более высокой урожайности. Это особенно важно на фоне проблем с продовольствием в мире», — пояснил Топилин.

Он подчеркнул, что мир — это не только западные страны. Глобальные рынки имеют большой потенциал спроса на ту продукцию, которая есть у России.

«Должно пройти какое-то время, и эти механизмы заработают. Также есть потенциал роста и в металлургии, хотя здесь придется искать новые рынки сбыта. Понятно, что экономика перестраивается. Мое ощущение в том, что у нас просто будет другая структура экономики. Пока точно никто не знает, как будет выглядеть тот или иной сектор, но потенциал роста есть в каждом из них», — заключил Максим Топилин.

