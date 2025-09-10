Максим Топилин: «Татарстан — регион-лидер, локомотив новаторских идей»

Татарстан не просто выдержал санкционный удар, а превратил его в точку роста, уверен депутат Госдумы РФ Максим Топилин. За счет чего региону удается удерживать лидерские позиции в экономике, какие проекты делают его привлекательным для инвесторов и почему без сильного лидера невозможны большие прорывы, он рассказал в интервью «Татар-информу».





«В Татарстане делается все, чтобы повысить качество жизни населения»

– Максим Анатольевич, Татарстан демонстрирует устойчивость, которая сохранена в условиях санкционного давления. Как, на ваш взгляд, республике удалось сохранить такой рост?

– Татарстан - регион-лидер во многих направлениях, он часто становится локомотивом во внедрении и развитии новаторских идей и проектов. Даже вопреки санкциям, идет развитие экономики и привлекаются инвестиции. В многом это стало возможным благодаря опыту и инициативности руководства республики, Раиса РТ Рустама Минниханова и трудолюбию, активности жителей региона: я уверен, только такая синергия в долгосрочной перспективе дает высокие результаты.

Власти республики во главе с Раисом слушают и слышат запросы людей, оперативно на них реагируют, выстраивая доверительный диалог: в итоге, в Татарстане появляется инновационная инфраструктура, строятся социальные объекты и делается все, чтобы повысить качество жизни населения. Безусловно, и потенциальные инвесторы, и федеральные ведомства видят эту масштабную работу, дают новые возможности для реализации потенциала татарстанцев. Важен и тот факт, что здесь чтят традиции, уважают культуру народов всех жителей: такое доверительное отношение является одной из опор того прочного фундамента, который есть в регионе.

– Какие конкретные механизмы поддержки федерального центра, особенно в рамках вашего комитета по экономической политике, были наиболее эффективны для Татарстана в этот период?

– Считаю, на устойчивое развитие экономики республики повлиял своевременно принятый комплекс мер. В частности, это работа по развитию инновационной инфраструктуры, в том числе особых экономических зон, которые признаны одними из лучших в стране. Республика занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, стабильно сохраняя лидерские позиции на протяжении 10 лет. Напомню, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал составил более 1,4 трлн рублей, обеспечив темп роста более 112%.

Одним из важнейших аспектов в данном вопросе является скорость принятия и реализации новаторских решений. В республике активно поддерживают многие новые начинания – к примеру, в Татарстане в тестовом формате реализуется закон о партнерском финансировании, который является более привлекательным для инвесторов из стран Ближнего Востока и ряда других.

Совсем недавно мне, как депутату от республики, вместе с коллегами удалось договориться о создании в Заинском муниципальном районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина»: уже подписано соглашение между Правительством России, Кабинетом министров Татарстана и администрацией Заинского района, есть потенциальные резиденты. Это важная работа: ОЭЗ привлечет новые технологии, создаст новые рабочие места, главное, повысит качество жизни людей.

«Предприниматели видят, что здесь всегда открыты новым идеям и предложениям»

– А как вы оцениваете поддержку в республике предпринимательской инициативы, ставку руководства на инновации и создании условий для инвесторов?

– Роль руководства в этом вопросе – решающая: предприниматели видят, какая масштабная и системная работа уже проведена в республике, какие амбициозные планы есть на будущее, а главное, что здесь всегда открыты новым идеям и предложениям, готовы к изменениям: потому что все объединены одной целью – создать комфортные условия для жизни людей: для создания новых семьей, обучения и развития детей и всех условий для того, чтобы достойно встретить старость.

– Сейчас одна из наиболее острых проблем - дефицит кадров. Какие конкретные решения на федеральном и региональном уровнях, по вашему мнению, наиболее перспективны для преодоления этого вызова?

– Основное решение в данном вопросе возможно через повышение производительности труда. В каждой отрасли должен быть найден проект, обеспечивающий настоящий прорыв: надо перейти к экономике высоких зарплат, связанных не с дефицитом кадров, а с качеством рабочих мест. Считается, что если мы совершим рывок на 10%, то преодолеем сложившийся кадровый дефицит.

На неделе я с рабочим визитом посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Обсудили вопрос кадрового голода и возможности повышения производительности труда. Предприятие участвует в одноименном федеральном проекте. Завод планирует к 2027-2028 году производить не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. С 2022 года здесь при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан внедряются инструменты бережливого производства в производственных цехах. Изучил работу некоторых производственных цехов, обсудил с руководством предприятия проблемы и ограничения, с которым столкнулся завод и наметили варианты их решения.

«Без сильного лидера невозможно успешное развитие»

– Развитие Татарстана базируется на стратегии «Татарстан-2030» с акцентом на агломерациях как точках роста. Одновременно ведется работа по сбалансированному развитию всех территорий, преодолению диспропорций. Насколько, по вашему мнению, в Татарстане удается сочетать амбициозные инфраструктурные и экономические проекты с развитием сельских районов и моногородов?

– Являясь депутатом от Татарстана, я работаю не только в Казани, но и в районах республики. И не на словах, а на деле знаю, как развиваются села и деревни. К примеру, в этом году я традиционно инспектирую строительство объектов в Апастовском, Камско-Устьинском и других муниципальных районах республики.

Помимо этого, являюсь инициатором ряда изменений. Так, совсем скоро в Апастовском районе будет дан старт работе новой птицефабрики «Яратель»: здесь и новые технологии, и рабочие места, и продовольственная безопасность. Проект новой фабрики стартовал в 2021 году: в планах — производство 655 миллионов яиц в год с возможностью увеличить до 850 миллионов! Кроме того, вместе с Кулангинским комбикормовым заводом, который находится всего в 17 километрах от фабрики, будет создано более 400 новых рабочих мест. Еще один проект - создание нового ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском муниципальном районе – еще одно доказательство того, что в республике развивается не только столица!

– Как вы оцениваете вклад руководства республики в формирование привлекательного имиджа региона и создание здесь «нового качества жизни»?

– Без сильного лидера невозможно успешное развитие – это мы видим и на примере Владимира Путина, и на примере Рустама Минниханова: развитие страны, региона – результат умелого руководства и открытого диалога с жителями! И то, что республика добилась колоссальных результатов – это огромный прорыв. Но мы не будем останавливаться на достигнутом - будем искать новые идеи: мы хотим еще больших прорывов!

Фото: личный архив Максима Топилина