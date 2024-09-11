Максим Топилин: «Татарстан - лидер эксперимента по партнерскому финансированию»

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин рассказал, что Татарстан признан лидером эксперимента по партнерскому финансированию.

Итоги были озвучены на встрече заместителя премьер-министра - министра экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова и депутатов Госдумы от Татарстана Максима Топилина и Айрата Фаррахова с руководством Банка России.

«Прошел год эксперимента: по мнению ЦБ России, Татарстан - лидер эксперимента, а компании региона - самые активные участники эксперимента, соблюдающие его условия, активно продвигающее партнерские продукты», - отметил Топилин.

Он пояснил, что сейчас главный вопрос - формирование стандартов партнерских финансовых продуктов.

«Основной результат встречи - договорились о подготовке стандартов партнерских продуктов и о подготовке законопроекта, который определит порядок разработки и утверждения стандартов», - отметил Топилин.