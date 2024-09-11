Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Максим Топилин: «Татарстан - лидер эксперимента по партнерскому финансированию»
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин рассказал, что Татарстан признан лидером эксперимента по партнерскому финансированию.
Итоги были озвучены на встрече заместителя премьер-министра - министра экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова и депутатов Госдумы от Татарстана Максима Топилина и Айрата Фаррахова с руководством Банка России.
«Прошел год эксперимента: по мнению ЦБ России, Татарстан - лидер эксперимента, а компании региона - самые активные участники эксперимента, соблюдающие его условия, активно продвигающее партнерские продукты», - отметил Топилин.
Он пояснил, что сейчас главный вопрос - формирование стандартов партнерских финансовых продуктов.
«Основной результат встречи - договорились о подготовке стандартов партнерских продуктов и о подготовке законопроекта, который определит порядок разработки и утверждения стандартов», - отметил Топилин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»