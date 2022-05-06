Максим Топилин: Решение Правительства РФ добавит бизнесу 1,5 трлн рублей свободных денег
Перенос Правительством РФ уплаты страховых взносов для 70 видов предприятий позволит дать отечественным компаниям дополнительно более 1,5 трлн рублей свободных средств только в одном квартале. Такое мнение высказал председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.
«Мною проведен ряд консультаций в ФНС, все компании, которые попадают под изменение сроков уплаты взносов за II и III кварталы, получат через телекоммуникационные каналы связи уведомление, что они смогут использовать эту норму. Более того, с 11 мая заработает сервис проверки на сайте ФНС, где каждая организация сможет по ИНН уточнить необходимую информацию», — пояснил парламентарий.
Ранее Правительство РФ приняло постановление «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году». Согласно этому документу, сроки уплаты страховых взносов перенесли на один год для более чем 70 видов организаций, в том числе работающих в сферах здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, а также занимающиеся производством пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий и издательской деятельностью.