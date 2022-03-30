Максим Топилин рекомендовал предприятиям и бизнесу оперативно просчитывать риски

Председатель Госдумы России по экономической политике Максим Топилин заявил, что предприятиям и бизнесу в текущей ситуации необходимо оперативно просчитывать риски и договариваться с партнерами в других странах.

«Нам важно донести до организаций и предпринимателей, чтобы они оперативно просчитывали риски и понимали, где они возникают», – сказал Топилин в ходе посещения технополиса «Химград».

Он отметил, что предпринимателям стоит заблаговременно рассчитывать свои действия, чтобы избежать рисков.

Также, по его мнению, нужно стараться сохранить сложившиеся связи с зарубежными партнерами.

«Например, где-то договаривались с партнерами в других странах о продолжении бизнеса и взаимодействии, у многих получается», – сообщил депутат.