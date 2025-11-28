Максим Топилин: «Продовольственная безопасность — вопрос номер один!»

Фото: пресс-служба Максима Топилина

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин осмотрел птичники птицефабрики «Яратель-Апастово». Часть объектов уже построена: здесь работают 80 человек. Совсем скоро, 22 декабря 2025 года, планируется первая посадка кур несушек на один из птичников – более 168 тыс. кур. С января 2026 года планируется посадка кур-несушек по остальным птичникам, и планируется начать производство яиц.

«Значимость такого производства для жителей района и страны трудно переоценить. Во-первых, с запуском птицефабрики значительно увеличится местное производство яиц, что позволит обеспечить население качественными и свежими продуктами», – пояснил Максим Топилин.

Во-вторых, по словам депутата, создание такого предприятия приводит к появлению новых рабочих мест. При выходе на полный цикл производства здесь будет трудиться 300 человек, что даст возможность многим местным жителям получить стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, развитие сельского хозяйства и животноводства, таких как эта птицефабрика, способствует улучшению инфраструктуры и социальной сферы. Появление новых предприятий ведет к развитию смежных отраслей: транспорта, обслуживания и торговли, что создает дополнительные возможности для бизнеса и вкладывает средства в развитие региона.