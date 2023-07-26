Максим Топилин предложил принять законопроект об особенностях деятельности ОЭЗ

Депутат Государственной Думы от Татарстана, член фракции партии «Единая Россия» Максим Топилин выступил с предложением принять во втором чтении законопроект об особенностях деятельности особых экономических зон. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

По словам Топилина, главные подходы по этому вопросу были сформированы еще в июле 2022 года на выездном заседании Комитета ГД по экономической политике в Татарстане. Депутат уверен, с принятием документа получить статус резидента ОЭЗ (а с ним налоговые преференции и не только) станет проще.

Предлагается при подаче заявок упростить формы бизнес-плана, сократить сроки заключения соглашений, а также заключать соглашения о ведении деятельности напрямую с регионом. Кроме того, поменяются и требования к самим ОЭЗ, пояснил Максим Топилин.

«В частности, будет больше внимания оценке эффективности особой экономической зоны, предусмотрена гарантия от неблагоприятных изменений нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения деятельности, можно будет резервировать земли под будущую территорию на время подготовки заявки на создание ОЭЗ, в случае же неэффективной работы СЭЗ в течение пяти лет подряд предусмотрена ее ликвидация», — рассказал депутат.

Сегодня особые экономические зоны рассматриваются как одна из основ технологического суверенитета России. В стране насчитывается 44 ОЭЗ — это почти тысяча резидентов, примерно 65 тыс. рабочих мест и более 550 млрд рублей выручки только за прошлый год.

Всего «Единая Россия» инициировала 40% законов в Госдуме, которые выполняют поручения Президента РФ Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции и их семей, семей с детьми и представителей социально незащищенных категорий, обеспечению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета. Итоги весенней сессии подвели сегодня на собрании фракции «Единой России».