Максим Топилин поздравил татарстанцев с Днем Конституции РТ

Максим Топилин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Максим Топилин поздравил жителей РТ с Днем Конституции республики.

«Вот уже три года я являюсь депутатом от Татарстана, жители которого восхищают своей инициативностью, трудолюбием, упорством, сплоченностью, умением брать на себя ответственность», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.



Результатом этого, по мнению Топилина, служит тот факт, что именно в РТ многие федеральные проекты воплощаются в первый раз, а затем татарстанский опыт применяется уже во всей стране. В качестве примера, он привел прошедший в Казани саммит БРИКС, который объединил делегатов из более чем 30 государств мира.



«Что касается законотворческой деятельности, в Татарстане вместе с еще тремя регионами в пилотном режиме реализуется закон о партнерском финансировании, благодаря которому республика может привлекать новые инвестиции, новых партнеров», – добавил депутат.

Также это поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и улучшения качества жизни людей», заключил Топилин.

Сегодня в Татарстане отмечается День Конституции РТ. Основной закон республики был принят 6 ноября 1992 года.

