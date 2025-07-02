Максим Топилин поздравил с 90-летним юбилеем труженицу из Камско-Устьинского района

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин прибыл в РТ с рабочим визитом. Одним из пунктов поездки стало поздравление жительницы Камско-Устьинского района Суфии Зайнуллиной с 90-летним юбилеем.

«Добрая, отзывчивая Суфия апа с детства вместе со взрослыми работала в колхозе. С супругом они воспитали троих детей, которые также трудились в колхозе. Сейчас Суфия апа живет со старшим сыном Фаритом. Она – пример трудолюбивого и заботливого человека», – рассказал Максим Топилин.

Он добавил, что во время поездок по районам всегда старается лично встретиться с пожилыми жителями. По его словам, именно они заложили основу мирной жизни, которой сегодня пользуется молодое поколение – возможность учиться, работать, растить детей и радоваться каждому дню.

Топилин выразил благодарность Суфие Зайнуллиной и всем тем, кто своим трудом создал нынешнюю реальность.