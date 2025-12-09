Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин поздравил россиян с Днем Героев Отечества.

Депутат отметил, что в разные годы страна подвергалась различным атакам, но именно благодаря героизму жителей Россия не просто отбивает удары, а вновь и вновь демонстрирует свою силу и несокрушимость.

«Каждый герой для нас – пример силы духа, высоких моральных принципов и безграничной любви к Отчизне. Их подвиг – это проявление высочайшей любви к своей земле, к своим близким, к своему народу. Это готовность идти на риск ради защиты тех, кто дорог», – заявил Максим Топилин.

Он также направил слова поддержки и благодарности матерям, женам, детям и всем близким героев: «Их любовь, вера и терпение – это неиссякаемый источник силы. Это надежный тыл, опора и поддержка. Восхищаемся вашей стойкостью и безмерно благодарны за ваш вклад в защиту нашего Отечества».

Депутат отметил, что забота о тех, кто защищает нашу страну, и об их семьях – это священный долг. «Будем и дальше работать над законодательством и правоприменительной практикой, чтобы каждый герой и его близкие были под надежной защитой государства», – заключил он.