Максим Топилин: Поправки в антимонопольное законодательство позволят поддержать бизнес

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие во втором чтении законопроекта о введении моратория на применение ряда антимонопольных запретов на закупки у единственного поставщика.

До конца года Правительство России вправе устанавливать дополнительные случаи осуществления закупок товаров, работ и услуг у единственного поставщика и определять порядок их осуществления. Аналогичным правом на региональном уровне обладают высшие исполнительные органы госвласти субъекта РФ в отношении закупок у единственного поставщика для обеспечения региональных и муниципальных нужд.

Депутат от Татарстана — председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), выступая на заседании, отметил, что «в условиях внешнего санкционного давления некоторые компании уходят с рынка, и зачастую в регионах действительно остается единственный поставщик». «Принятие законопроекта позволит снизить риск неисполнения госконтрактов», — заметил он.

Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта позволят устранить административные барьеры и поддержать бизнес в текущих экономических условиях.

«Сейчас органы власти обязаны подавать в антимонопольный орган заявление о согласовании предоставления государственной, муниципальной преференции. Законопроектом предлагается освободить их от этой обязанности до конца 2022 года в случае, если преференции предоставляются в целях социального обеспечения населения, поддержки предпринимательства, обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства. Органы власти будут обязаны уведомлять ФАС России о предоставлении таких преференций. Введение уведомительного порядка не означает отстранения ФАС от контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции. Анализ положения субъектов на рынке останется за антимонопольной службой», — рассказал Топилин.

Глава комитета подчеркнул, что поправками ко второму чтению предлагается упрощение порядка согласования с Федеральной антимонопольной службой сделок по купле-продаже активов иностранных компаний, уходящих из России.

«Планируется ввести уведомительный порядок по сделкам до двух миллиардов рублей. Таким образом, российские инвесторы смогут приобрести актив в четко определенные сроки. Отмена дополнительных ограничений позволит сторонам реализовывать наиболее выгодные и эффективные решения. В условиях санкционного давления это актуально. Компании из недружественных стран приостановили бизнес, заявили об уходе. Оперативная замена собственников таких компаний — это залог поддержания стабильности в экономике, производственных циклах, логистике и, самое важное, в вопросах занятости населения», — резюмировал депутат.