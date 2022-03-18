Максим Топилин передал транспортные карты прибывшим в Казань из Донбасса

Восемь переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, в том числе двое детей школьного возраста, получили сегодня пополненные транспортные карты в Казани. Подарки им приобрел председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин.

«Для жителей Луганской и Донецкой народных республик эти дни одни из самых сложных. Сложно представить, какие глубокие эмоции переживают люди, покинувшие свою родину на фоне серьезного обострения конфликта. Поддержка людей, находящихся в такой трудной жизненной ситуации – первоочередная наша задача», – прокомментировал парламентарий.

Он отметил, что любой россиянин может помочь беженцам. «Речь не только о финансовой поддержке: можно стать волонтером, можно передать одежду или предметы первой необходимости. Ни в коем случае не стоит опасаться того, что ваша помощь будет несущественной: важен каждый добрый отзывчивый посыл», – считает Топилин.

Ранее переселенцы из ДНР и ЛНР, находящиеся в санаториях, подняли вопрос обеспечения их проездными билетами, чтобы они могли добираться на общественном транспорте до разных учреждений Казани.